Три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро откроются в этом году

Три новые пересадки на радиальные линии откроются в этом году на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. На «Авиамоторной» и «Электрозаводской» появится подземный переход, а на «Текстильщиках» сделают пересадочный мост. Благодаря этому пересадки будут занимать всего несколько минут, а маршрут пассажиров будет комфортным в любую погоду.