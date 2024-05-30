Три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро откроются в этом году

«Продолжаем улучшать инфраструктуру метро по поручению Сергея Собянина. В конце прошлого года была создана дополнительная подземная пересадка между “Каховской” и “Севастопольской” — путь пассажиров стал намного удобнее. В этом году планируется открытие трех новых пересадок с БКЛ на радиальные линии, чтобы поездки стали еще комфортнее и быстрее», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По эскалаторам длиной 40 метров пассажиры смогут спуститься из распределительного зала станции БКЛ «Авиамоторная» в подземный переход, ведущий на желтую ветку. Кроме того, в переходе с «Авиамоторной» появится скульптура «Икар», которую убирали при строительстве, а на «Электрозаводскую» вернут отреставрированные исторические горельефы «Путейцы» и «Работницы Электрозавода».
«Пересадка на станции “Электрозаводская” сегодня на высоком уровне готовности: завершено устройство основных конструкций, выполнена обратная засыпка котлована, а также закончена архитектурная отделка пассажирской зоны — полы и стены облицованы гранитом», — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Сейчас специалисты обустраивают в переходе инженерные системы, монтируют воздуховоды и трубопроводы, силовой и слаботочный электрокабели. Параллельно завершаются архитектурно-отделочные работы в служебных помещениях.