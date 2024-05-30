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Почти 3 тысячи нелегальных мигрантов из Узбекистана было задержано на границе США

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 октября 2023 года по настоящее время границу США пересекли 57,2 тысячи нелегальных мигрантов, из них 2,9 тысячи — граждане Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Об этом стало известно из сообщения Fox News, которые в свою очередь ссылаются на данные Погранично-таможенной службы США.

Также отмечается, что в период с 2021 по 2023 год 13,6 тысячи граждан Узбекистана пытались нелегально въехать в США через Мексику. Лидером по незаконной миграции в США стала Турция — в Америку пытались попасть 30,8 тысячи граждан этой страны. За ней следует Мавритания с 15,5 тысячами человек, Узбекистан — третий в этом списке.

Сообщается, что узбекистанцы в основном пытались попасть в США по маршруту Узбекистан — Турция (Испания) — Боливия — Колумбия — Мексика — США.