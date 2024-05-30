Почти 3 тысячи нелегальных мигрантов из Узбекистана было задержано на границе США

Также отмечается, что в период с 2021 по 2023 год 13,6 тысячи граждан Узбекистана пытались нелегально въехать в США через Мексику. Лидером по незаконной миграции в США стала Турция — в Америку пытались попасть 30,8 тысячи граждан этой страны. За ней следует Мавритания с 15,5 тысячами человек, Узбекистан — третий в этом списке.