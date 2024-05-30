Минтруда: каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье

Она напомнила, что в Беларуси ежегодно проводится конкурс «Семья года». В отборочных этапах приняли участие более 440 тысячи семей. Выбраны семь лучших, которые встретятся в финале 11 октября в Минске. Самая многодетная из них — семья из Славгорода (семь детей).