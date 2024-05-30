Минтруда: каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье

По ее мнению, меры поддержки повышают число многодетных семей в республике. Сейчас в стране около 124 тысяч многодетных семей, в них воспитываются более 405 тысяч детей.
«А это каждый пятый ребенок в стране», — подчеркнула Комлик.
Она напомнила, что в Беларуси ежегодно проводится конкурс «Семья года». В отборочных этапах приняли участие более 440 тысячи семей. Выбраны семь лучших, которые встретятся в финале 11 октября в Минске. Самая многодетная из них — семья из Славгорода (семь детей).
По данным Белстата, в целом в 43,7% семей есть дети младше 18 лет. Причем в стране мальчиков больше, чем девочек: около 924 тысячи против примерно 877 тысяч.
В целом дети составляют почти 20% от всего населения республики. Большая часть детей живет в городах (81%).
Примерно на 96% детей младше трех лет государство выделяет пособия.