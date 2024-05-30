Гендиректор ХК «Сибирь» отшутился, отвечая на вопрос о продаже пива

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов отшутился, отвечая на вопрос о продаже пива в новом ЛДС на матчах.
Новое руководство команды поделилось планами на предстоящий сезон. Также в пресс-конференции 30 мая приняли участие исполнительный директор Андрей Гладков и генеральный менеджер Виктор Меркулов.
Вопросы могли задать журналисты и болельщики. Один из любителей хоккея пожаловался на скудный ассортимент еды на новой арене и отсутствии алкогольных напитков.
«Если это (алкоголь — прим.ред.) поможет нам войти в плей-офф и бороться за медали, безусловно этот вопрос будем ставить ребром и решим его», — пошутил Лев Крутохвостов.
Также он не оставил без внимания вопрос о питании. Для болельщиков поход на хоккей — это целое событие.
«Сегодня в “Арене” свой оператор питания, клуб в этом отношении в гостях. Это одна из проблемных точек — очереди в фойе и скудное питание. Мы это знаем, работаем», — добавил новый руководитель.