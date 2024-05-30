В Воронеже изменят схему движения маршрута № 51

С 1 июня в Воронеже будет скорректирован автобусный маршрут № 51, предупредили автомобилистов в пресс-службе управления транспорта.
Специалисты решили исключить из схемы движения проезд по улице Загоровского.
Теперь автобусы будут следовать по улицам Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту до остановки «ТРЦ “Московский проспект”. В обратном направлении — по улицам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной и Острогожской.
«Вопрос транспортного обслуживания улицы Загоровского будет рассматриваться отдельно по мере заселения близлежащих многоквартирных домов и увеличения пассажиропотока», — резюмировали в ведомстве.