В Воронеже изменят схему движения маршрута № 51

Теперь автобусы будут следовать по улицам Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, Московскому проспекту до остановки «ТРЦ “Московский проспект”. В обратном направлении — по улицам Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной и Острогожской.