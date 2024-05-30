Афиша на 1, 2 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Это лето начнётся с детства. С 12.00 на городской эспланаде будут проходить различные программы для детей: конкурсы, концерты, развлечения. На экране летнего кинотеатра покажут мультфильмы и детские фильмы. Не обойдётся этот день без сюрпризов и подарков. А в 18.00 на сцене выступит финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярёва. Фестивальный городок в Перми будет открыт 1 и 2 июня с 10.00 до 22.00.