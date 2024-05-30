Афиша на 1, 2 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Это лето начнётся с детства. С 12.00 на городской эспланаде будут проходить различные программы для детей: конкурсы, концерты, развлечения. На экране летнего кинотеатра покажут мультфильмы и детские фильмы. Не обойдётся этот день без сюрпризов и подарков. А в 18.00 на сцене выступит финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярёва. Фестивальный городок в Перми будет открыт 1 и 2 июня с 10.00 до 22.00.
День защиты детей отметят и в парках города. Парк «Счастье есть» ждёт посетителей с 12.00 до 18.00. В саду им. Миндовского праздник пройдёт с 13.00 до 16.00. А в парке им. А. П. Чехова время для развлекательной программы — с 12.00 до 14.00.
В парке им. Горького праздник начнётся в 12.00 и завершится в 18.00. Для гостей — мастер-классы, ярмарка мастеров, дискотека и прочие развлечения. А также в этот день ребята узнают великую тайну магазина игрушек.
Пермский зоопарк тоже приглашает ребят и их родителей 1 июня. В течение дня для посетителей организуют показательные кормления животных. И не только. Увидеть представление «Тараканьи бега» можно будет в 14.30. Конкурс рисунков на асфальте начнётся в 15.30. А в 16.00 всех приглашают на шоу мыльных пузырей.
1 июня
Автодром «Камская долина»
12.00−20.00 | Powerslide Drift Contest 2024 | Фестиваль дрифта | 0+
Авторский театр «Белая овца»
15.00 | Колобок | 0+
Арт-объект «Кама-река»
16.00 | Пермь-300. Калейдоскоп историй | Обзорная экскурсия | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Очертание времени | 12+
12.00−19.30 | Начало | Выставка Марка Егошина | 12+
12.00−19.30 | 75 | Выставка скульптур | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— С любовью из города Ч… | Выставка изобразительного искусства | 12+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Библиотека за стеклом: путешествие по сказкам Пушкина | 12+
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
11.00, 12.00 | Чудетство | Час поэзии. Погружение в творчество детского поэта Михаила Яснова | 6+
Библиотека им. Н. А. Островского
14.00 | Чтение семейного масштаба | Семейная акция | 6+
Дворец культуры «Искра»
12.00 | Детский дворик | Развлекательная программа | 0+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Пленэр. Воспоминания | 12+
Детская библиотека им. А. П. Гайдара
12.00 | Играем вместе | Семейный мастер-класс | 6+
Дом актёра
11.00 | Вода | 0+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
12.00 | Обзорная экскурсия для сборной группы по выставке второго этажа | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Шесть: ноль | Выставка произведений Кирилла Зибницкого | 6+
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Выставка кукол в национальных костюмах | 0+
Планетарий
10.30 | Небесные светлячки | 6+
12.00 | Приключения зайчонка Тафика | 6+
15.00 | Путешествуя со светом | 6+
17.30 | Солнце — наша живая звезда | 12+
Пространство событий «Берег»
18.00 | Дискотека 90-х. Суперхиты | 16+
Стадион «Локомотив»
13.00, 18.00 | Шоу каскадёров | 0+
Театр «Век жизни»
13.00, 16.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Храбрый Назар | 12+
Театр кукол
11.00 | Сказки из чемодана | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Детский симфонический концерт | 6+
Театр юного зрителя
16.00 | Сказки про Ёжика в тумане | 6+
Театр-Театр
12.00, 15.00, 18.00 | Бременские музыканты | 6+
12.00, 15.00, 18.00 | Сказка о царе салтане | Сцена-Молот | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Разное железное | Выставка художественных произведений из металла | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Возвращаясь в прошлое, мечтаю о будущем | Работы текстильной мастерской «Сундучок» | 6+
11.00−19.00 Центральный выставочный зал Выставка «Маг танца» 12+
Цирк
12.00 | Лёлишна из Мотовилихи. Детективная история | Семейная экскурсия | У главного входа в цирк | 6+
17.00 | Шоу воды, огня и света! | 0+
Частная филармония «Триумф»
18.00 | Открытие Фестиваля пермского искусства. Камерный оркестр «Орфей» | 0+
2 июня
Автодром «Камская долина»
11.00−20.00 | Powerslide Drift Contest 2024 | Фестиваль дрифта | 0+
Арт-объект «Счастье не за горами»
16.00 | По старой Перми | Экскурсия | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Начало | Выставка Марка Егошина | 12+
12.00−19.30 | 75 | Выставка скульптур | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— С любовью из города Ч… | Выставка изобразительного искусства | 12+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Пленэр. Воспоминания | 12+
Дворец культуры им. Солдатова
18.00 | Алиса в Стране чудес | Фестиваль по художественной гимнастике | 0+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | 6+
Детская библиотека им. В. И. Воробьёва
12.00 | Детство — это территория счастья | Познавательная программа | 6+
Дом актёра
23.45 | Воланд. Беспокойная ночь | 18+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
Концертный зал «Музыкальная галактика
16.00 | Антонио Вивальди. Времена года | Концерт классической музыки. Творческое объединение “Пермские виртуозы” | 0+
Культурное пространство «Дом писателя»
18.00 | Разговор со счастьем | Киноквартирник музыкантов МАУК «ПермьКонцерт» и солистки Марии Савостиной | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Выставка кукол в национальных костюмах | 0+
Планетарий
10.30 | Пришелец из пояса астероидов | 6+
12.00 | Дорога в космос нам открыта | 6+
15.00 | Где живёт Земля | 6+
17.30 | Туманности | 12+
Пространство культуры «Часовой завод»
19.00 | Вот опять спадает маска | Концерт в день рождения Альберта Макарова | 12+
Сквер Татищева
12.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | 12+
Стадион «Локомотив»
13.00, 18.00 | Шоу каскадёров | 0+
Театр «Век жизни»
13.00, 16.00 | Маленькая Баба-яга | Музыкальная сказка | 0+
19.30 | Чикаго | Музыкальный спектакль | 16+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Храбрый Назар | 12+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Концерт солистов оркестра театра | Частная филармония «Триумф» | 6+
19.00 | Сад осьминога | 6+
Театр-Театр
15.00 19.00 | Премьера. Как пережить лето | Сцена-Молот | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Разное железное | Выставка художественных произведений из металла | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Возвращаясь в прошлое, мечтаю о будущем | Работы текстильной мастерской «Сундучок» | 6+
11.00−19.00 | Маг танца | 12+
Цирк
15.00 | Шоу воды, огня и света! | 0+