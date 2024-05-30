Курортный сезон в Краснодарском крае — 2024: Чем будут удивлять туристов летом

Официально курортный сезон стартует 1 июня. В Сочи, Геленджике, Анапе и Туапсе откроют пляжи со всей прилегающей инфраструктурой. В эти же выходные начнется и купальный сезон. Нырять уже можно, температура воды в море прогрелась до 20 градусов.
Часть пляжей на курортах открыли уже 1 мая. В Анапе в течение месяца проводились различные фестивали в преддверии курортного сезона. Но вот некоторые масштабные мероприятия на побережье все же отменили. Так, не будет традиционного карнавала, открывающего лето в Геленджике. Мэр Алексей Богодистов отметил, что пока идет СВО, ни о каких празднованиях не может быть и речи.
«Все мероприятия, которые проводим — патриотические, спортивные, — организовываем локально», — отметил Богодистов.
Какие мероприятия запланированы 1 июня на берегу Черного моря
Сочи.
1 июня на курорте будут доступны для туристов 170 пляжей.
Откроется самый крупный общедоступный семейный пляжный комплекс «Ривьера». Он объединит сразу три пляжных территории в районе устья реки Сочи. Детям бесплатно будут раздавать воздушные шары и мороженое.
Заработают городские пешеходные маршруты по знаковым и историческим местам, в том числе «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Музеи природы и культуры города Сочи», «Врата солнечного города» и «Исторический бульвар».
Туристы смогут посетить чайные плантации, поучаствовать в сборе сырья и продегустировать ароматный напиток.
Геленджик.
В музее Геленджика открылась выставка Зураба Церетели. Экспозиция всемирно известного художника и скульптора будет работать все лето.
1 и 2 июня Геленджик снова станет местом встречи любителей активного образа жизни. Здесь пройдет ежегодный фестиваль спорта «IRONSTAR Геленджик — 2024».
День открытых дверей пройдет в Приюте для бездомных животных по улице Новороссийской.
1 июня состоится торжественное открытие культурно-делового центра «Геленджик Арена».
Анапа.
1 июня на арт-авеню пройдут мастер-классы, розыгрыши и праздничная программа для детей.
На Театральной площади запланирован концерт, здесь же будет развернута интерактивная площадка.
Вечером в лаундж-зоне на центральном пляже организуют кинопоказы и викторины.
В центре Анапы появилась креативная фотозона — розовое пианино. Новая локация на улице Горького уже стала популярной среди жителей и гостей.
Туапсе.
1 июня малышей ждут и на детской площадке по улице Солнечной.
Фильмы в сквере Туапсе будут крутить бесплатно.
Вечером на набережной отроются выставки, мастер-классы и фотозоны.
Гостей после 17 часов ждет концерт «Звездная россыпь талантов».
Чем будут удивлять гостей на курортах Черного моря
Для того чтобы привлечь как можно больше туристов в кубанские гостиницы, работающие по системе «все включено», отельеры каждый год улучшают уровень сервиса. Помимо номеров и бассейнов с подогревом, для туристов разрабатывают специальное меню и делают все, чтобы отдых оставил приятное послевкусие на целый год вперед.
Например, известная сеть отелей, работающая по системе аll inclusive в Анапе, в летний сезон 2024 года планирует радовать туристов выступлением звезд, а также расширить пляжную территорию.
Некоторые пятизвездочные отели в Геленджике, Анапе и Сочи сделают питание круглосуточным: с 00:00 до 07:00 можно будет перекусить сэндвичами и сезонными фруктами, выпить чай или кофе с печеньем и накормить детей — для самых маленьких предоставляется баночное питание, молоко и сок. Работу детских клубов также продлят с 10:00 до 23:00.
На круглосуточный режим отели на курортах переводят бассейны, релакс-зоны и спа-центры.
К новому летнему сезону отели обновили шведскую линию. К пиву и винам многие отели, где раньше был уменьшенный выбор напитков, добавили крепкий алкоголь и коктейли.
ЦИФРЫ.
В Краснодарском крае этим летом будет работать 570 пляжей.
Для туристов доступно 115 километров благоустроенной береговой полосы.
Гостей принимают более 11 тысяч отелей, санаториев и гостевых домов.
В Анапе работает 58 отелей по системе «все включено», из них 13 — «ультра все включено».
В Сочи 14 — all inclusive и три отеля ультра all inclusive.
Геленджик предлагает четыре гостиницы с системой «все включено» и один отель «ультра все включено».
В Туапсинском районе таких четыре, а в Темрюке — одна гостиница.