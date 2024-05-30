Курортный сезон в Краснодарском крае — 2024: Чем будут удивлять туристов летом

Часть пляжей на курортах открыли уже 1 мая. В Анапе в течение месяца проводились различные фестивали в преддверии курортного сезона. Но вот некоторые масштабные мероприятия на побережье все же отменили. Так, не будет традиционного карнавала, открывающего лето в Геленджике. Мэр Алексей Богодистов отметил, что пока идет СВО, ни о каких празднованиях не может быть и речи.