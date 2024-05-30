В Екатеринбурге изменятся несколько трамвайных маршрутов

Из-за ремонта трамвайных путей специалисты муниципального предприятия «Гортранс» закроют движение трамваев по улице Владимира Высоцкого (за развязкой с улицей Егоршинского подхода).
Путь следования изменят трамвайные маршруты №№ 8, 12, 13, 15, 23:
- 10 июня с 00.00 8 июня до 05.00;
- 17 июня с 00.00 15 июня до 05.00;
- 24 июня с 00.00 22 июня до 05.00.
"При этом движение автомобилей по улице Высоцкого не будет закрыто полностью, — уточнили в городской администрации.
Рабочие ограничат движение по одной из полос, в связи с чем маршруты других видов общественного транспорта не изменятся.
Подробнее о движении трамваев в период ремонта путей — на сайте мэрии.