Корь в Пермский край привез невакцинированный ребенок из Таджикистана

В Соликамске у малышей до года зарегистрирована вспышка кори. По информации от эпидемиологов, источником распространения инфекции стал ребенок, который приехал с родителями из Таджикистана. Он не был вакцинирован против кори и дал широкое распространение болезни.
Если в прошлом году в Прикамье коревая инфекция была выявлена у 44 пациентов, то сейчас — за пять месяцев 2024 года — заболевших уже у 60! В этом списке 43 взрослых и 25 детей. 80% из них не были привиты от кори или не имеет сведений о профилактических прививках.
Что касается географии заразившихся корью, то единичные случаи встречаются по всему Прикамью. А вот в Соликамске в конце мая произошла настоящая вспышка среди детей первого года жизни. Тяжелый диагноз был поставлен малышам, которые в рамках Национального календаря прививок должны получать иммунизацию от кори только в один год, а ревакцинацию — в шесть.
К тому же общее число тех, кто контактировал с заболевшими, составляет 178 человек, и есть вероятность того, что пациентов станет еще больше.
— Эта неблагополучная ситуация тревожит эпидемиологов, — рассказал «Комсомольской правде» заведующий эпидемиологическим отделом Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. — Старая забытая инфекция напрямую связана сейчас не с генетическими вариантами, а с активной миграцией. И заболевают корью, как правило, дети, которые еще не были привиты от этой болезни.
Вирус кори очень контагиозный, ее индекс составляет 95% и выше. Это означает, что при контакте с больным вероятность заразиться составляет более 95%. Также корь опасна не только для детей, но и для взрослых: вирус обладает иммунодепрессивным действием.
— Как говорят врачи, вирус кори «раздевает» иммунную систему человека, и он становится восприимчив к другим заболеваниям, — объясняет Вадислав Семериков.
Также корь дает серьезные осложнения со стороны легочной системы: у пациента может развиться пневмония. А если не обращаться за медицинской помощью, то ситуация может осложниться вплоть до менингита.
Чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, в Пермском крае сейчас организована подчищающая иммунизация среди взрослых, у кого отсутствуют сведения о прививках. Также проводится вакцинация и в миграционных центрах.
— Но, к сожалению, среди мигрантов есть такие, которые уже находятся на нашей территории, но еще не занимаются трудовой деятельностью. Именно от таких болеющих корью людей существует риск распространения инфекции.
ВАЖНО.
Вакцинация от кори в Пермской области началась в 1969 году, а с 1982 года проводятся ревакционирующие прививки. Тем, кто родился после 1969 года и получил две прививки, опасаться кори не стоит, как и тем, кто родился до 1969 года. Ведь практически все, кому сейчас больше 55 лет, в детстве переболел корью и имеет иммунитет к инфекции.