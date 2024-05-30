Корь в Пермский край привез невакцинированный ребенок из Таджикистана

Вакцинация от кори в Пермской области началась в 1969 году, а с 1982 года проводятся ревакционирующие прививки. Тем, кто родился после 1969 года и получил две прививки, опасаться кори не стоит, как и тем, кто родился до 1969 года. Ведь практически все, кому сейчас больше 55 лет, в детстве переболел корью и имеет иммунитет к инфекции.