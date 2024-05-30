Гадюки начали собираться в клубки. Встречи с самцами самке хватает на пять лет

У гадюк начался брачный период. Они сползаются на открытые солнечные места, чтобы продолжить свой род. Инициатором становится самка: проползая по своему участку леса или болота, она оставляет запах брачных феромонов — следовую тропу, а на солнечной полянке ждёт самцов. Об этом 30 мая рассказывает биолог Павел Глазков в канале «Каждой твари по паре». Впечатляющие кадры он сделал во Всеволожском районе Ленинградской области.
Существует миф, что во время гона гадюки особенно опасны. Это не так. Наши гадюки по своей природе не агрессивны, первыми на человека не нападают, тем более когда они озадачены поиском партнёра. Вообще, до брачного периода доживают немногие гадюки, половозрелыми они становятся только в возрасте 4−5 лет.
«Пары эти животные не образуют. Самка спаривается примерно с пятью самцами, после чего может рожать гадюшат в течение пяти лет уже без участия самцов», — отмечает Павел Глазков.
Для гадюк характерно яйцеживорождение (в отличие от, например, ужа обыкновенного). Самка вынашивает яйца внутри себя. При рождении оболочка яйца лопается в теле матери, и на свет выползает детеныш, готовый к самостоятельной жизни. Он сразу может шипеть и кусаться и уже ядовит. Мать никакого участия в воспитании своего потомства не принимает. Обычно гадюка рожает в конце лета, за один раз у неё может появиться до 20 детенышей.