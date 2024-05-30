Гадюки начали собираться в клубки. Встречи с самцами самке хватает на пять лет

Для гадюк характерно яйцеживорождение (в отличие от, например, ужа обыкновенного). Самка вынашивает яйца внутри себя. При рождении оболочка яйца лопается в теле матери, и на свет выползает детеныш, готовый к самостоятельной жизни. Он сразу может шипеть и кусаться и уже ядовит. Мать никакого участия в воспитании своего потомства не принимает. Обычно гадюка рожает в конце лета, за один раз у неё может появиться до 20 детенышей.