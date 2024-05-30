Квадрокоптеры начнут применять в Москве при поиске пропавших людей

«Квадрокоптеры будут применяться для решения городских задач. С их помощью столичные ведомства смогут дистанционно контролировать состояние городской инфраструктуры и зданий, ход строительства социальных объектов, качество уборки и благоустройства территорий, выявлять нарушения в имущественно-земельной сфере и многое другое. А специальное тепловизионное оборудование поможет находить пропавших людей, обнаруживать очаги возгорания в лесных массивах, утечки тепла и газа. В перспективе алгоритмы видеоаналитики смогут рассчитывать дорожный трафик, чтобы еще точнее планировать развитие улично-дорожной сети и пешеходных территорий», — заявили в ДИТ.