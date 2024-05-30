Квадрокоптеры начнут применять в Москве при поиске пропавших людей

«Москва начнет использовать квадрокоптеры для выявления недочетов в сфере ЖКХ, мониторинга строительства социально значимых объектов, анализа дорожного трафика и решения других городских задач. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок, контракт будет рассчитан на 16 месяцев», — значится в сообщении.
Отмечается, что использование квадрокоптеров может быть особенно актуально и эффективно на территориях, где сложно обеспечить покрытие стационарными камерами видеонаблюдения. В первую очередь, их планируют применять в Троицком и Новомосковском административном округах с большой площадью лесопарковых зон, полей и других открытых пространств.
«Квадрокоптеры будут применяться для решения городских задач. С их помощью столичные ведомства смогут дистанционно контролировать состояние городской инфраструктуры и зданий, ход строительства социальных объектов, качество уборки и благоустройства территорий, выявлять нарушения в имущественно-земельной сфере и многое другое. А специальное тепловизионное оборудование поможет находить пропавших людей, обнаруживать очаги возгорания в лесных массивах, утечки тепла и газа. В перспективе алгоритмы видеоаналитики смогут рассчитывать дорожный трафик, чтобы еще точнее планировать развитие улично-дорожной сети и пешеходных территорий», — заявили в ДИТ.
Как уточнили в пресс-службе, для мониторинга будут использоваться небольшие модели квадрокоптеров, аналогичные тем, которые широко применяются для фото- и видеосъемок. Также для их работы будут использоваться дронопорты — специальные комплексы, выполняющие функцию «базовой станции».
Результаты тестирования.
«В пилотном режиме технологию уже применяли в ТиНАО в 2021—2022 годах. Тогда город протестировал возможности беспилотников в нескольких поселениях и оценил, насколько эффективно они могут выполнять задачи столичных ведомств. За 559 вылетов дроны помогли выявить более 1,6 тыс. недочетов в сфере ЖКХ, в том числе обнаружить неубранные дворы и контейнерные площадки, стертую дорожную разметку, неочищенные от снега дороги, общественные территории, детские и спортивные площадки», — добавили в пресс-службе департамента.
Также с помощью беспилотников было выявлено более 20 случаев подтопления территорий в поймах рек, восемь объектов незаконного строительства и один случай незаконного сброса строительных отходов. Видеоаналитика помогла проанализировать дорожный трафик на трех перекрестках и шести наземных пешеходных переходах.
«Многие мировые мегаполисы используют беспилотные летательные аппараты для мониторинга и анализа дорожной обстановки, а также решения других задач. К примеру, в Дубае с 2022 года дронопорты применяют для анализа дорожного трафика и контроля состояния объектов дорожного строительства, а в китайском Шеньчжэне квадрокоптеры используют для быстрой доставки крови в медицинские центры», — заключили в ДИТ.