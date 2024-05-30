О дожде на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей

Водителей, планирующих дальние поездки по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, предупредили о дожде и мокрой дороге. Об этом говорится в сообщении компании «Автодор» 30 мая.
Также осадки ожидаются в Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Водителей попросили быть предельно внимательными на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию.
— Избегайте резких маневров. Следите за сообщениями на информационных табло, — подчеркнули в государственной компании.
Ранее стало известно, что Воронежская область находится в желтой зоне погодной опасности из-за грозы.