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О дожде на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей

Автомобилистов попросили быть внимательными.

Источник: Комсомольская правда

Водителей, планирующих дальние поездки по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, предупредили о дожде и мокрой дороге. Об этом говорится в сообщении компании «Автодор» 30 мая.

Также осадки ожидаются в Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Водителей попросили быть предельно внимательными на дороге, не превышать скорость, соблюдать дистанцию.

— Избегайте резких маневров. Следите за сообщениями на информационных табло, — подчеркнули в государственной компании.

Ранее стало известно, что Воронежская область находится в желтой зоне погодной опасности из-за грозы.