Исторический квартал 1833 года в Нижнем Новгороде могут уничтожить

В администрации Нижнего Новгорода сообщили о том, что дом № 131 на улице Горького находится в зоне прохождения тоннеле-проходческого щита при строительстве автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная», а также сам дом признан аварийным. На данный момент уже определена подрядная организация, которая проведен частичный разбор дома. В администрации добавили, что дом не имеет статуса ОКН.