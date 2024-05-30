Исторический квартал 1833 года в Нижнем Новгороде могут уничтожить

Кварталу 1833 года в Нижнем Новгороде грозит уничтожение. Об этом сообщила эксперт Министерства культуры РФ и лидер движения «СпасГрад» Анна Давыдова в социальных сетях.
Согласно информации, в ближайшую субботу планируется разобрать дом № 131 на улице Максима Горького, при этом проект разбора не согласован с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
По словам Анны Давыдовой, администрация Нижегородского района нарушает положения нормативно-правового акта об исторической территории «Старый Нижний Новгород». Кроме того, если разобрать дом, могут утратиться уникальные стеклянные блоки Фальконье в брандмауэрной стене. Также, жильцов дома выселяют и не предоставляют им помещение для переезда.
В администрации Нижнего Новгорода сообщили о том, что дом № 131 на улице Горького находится в зоне прохождения тоннеле-проходческого щита при строительстве автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная», а также сам дом признан аварийным. На данный момент уже определена подрядная организация, которая проведен частичный разбор дома. В администрации добавили, что дом не имеет статуса ОКН.
14 собственникам выплатили за две комнаты 8,5 млн рублей. Указанные жильцы проживали в доме незаконно, так как нахождение в аварийном здании может нести угрозу жизни. Часть жителей переедет в маневренный фонд, а часть в другое жилье.
Вопрос о сносе дома рассматривали на экспертном совете при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области с участием экспертов общественного совета при управлении государственной охраны ОКН. Согласно решению, дом рекомендовано снести с учетом представленных материалов по научной фиксации.