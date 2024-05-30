В Минздраве РТ рассказали, где строятся новые поликлиники

По словам Альмира Абашева, в этом году поликлиники строятся именно в крупных городах. При этом план модернизации в малых населенных пунктах исполняется по графику. Почти все центральные районные больницы республики уже обеспечены учреждениями первичного звена, поликлиники либо построены, либо капитально отремонтированы.