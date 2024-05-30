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МЧС Башкирии предупредило о грозе и тумане

Завтра, 31 мая, на некоторых участках дорог Башкирии ночью и утром ожидается туман, видимость 500−1000 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 82% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Также в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 5−10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +4,+9°, по югу до +14°, днем +20,+25°.