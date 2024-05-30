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Под Красноярском обнаружили очередной нелегальный детский лагерь

Красноярцев предупредили о нелегальных детских лагерях.

Источник: Роспотребнадзор по Красноярскому краю

В интернете сотрудники Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнаружили объявление о наборе ребятишек в детский лагерь «Конквэст», расположенного на территории эко-парка «Адмирал» (около Дивногорска). Организаторы предлагали школьникам не только дневное пребывание с организацией досуга, но и питание. При этом у лагеря отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение.

Кроме того, «Конквэст» не включен в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Следовательно, лагерь не может осуществлять такую деятельность в соответствии с законодательством. Владельцу места отдыха объявили предостережение.

Добавим, что это уже четвертый нелегальный летний лагерь, который нашли специалисты ведомства в 2024 году.