Температура воды в море у калининградского побережья неожиданно начала падать

— В данный момент у северного побережья области наблюдается апвеллинг — подъем вод пониженной температуры к поверхности моря. Он связан с продолжительным ветром восточных и юго-восточных румбов, который приводит к сгону прогретого поверхностного слоя воды и подъему нижележащих вод, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».