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Температура воды в море у калининградского побережья неожиданно начала падать

Синоптики нашли объяснение.

Источник: Комсомольская правда

Надежды на скорое потепление воды, похоже, могут не сбыться. На фоне жары Балтика к сегодняшнему дню местами прогрелась до +16 градусов, но теперь ожидается обратный процесс.

— В данный момент у северного побережья области наблюдается апвеллинг — подъем вод пониженной температуры к поверхности моря. Он связан с продолжительным ветром восточных и юго-восточных румбов, который приводит к сгону прогретого поверхностного слоя воды и подъему нижележащих вод, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Метеорологи предупреждают: если восточные ветры сохранятся, апвеллинг продолжит развиваться и в некоторых районах температура воды тоже будет падать.

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