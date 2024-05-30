Температура воды в море у калининградского побережья неожиданно начала падать

Надежды на скорое потепление воды, похоже, могут не сбыться. На фоне жары Балтика к сегодняшнему дню местами прогрелась до +16 градусов, но теперь ожидается обратный процесс.
— В данный момент у северного побережья области наблюдается апвеллинг — подъем вод пониженной температуры к поверхности моря. Он связан с продолжительным ветром восточных и юго-восточных румбов, который приводит к сгону прогретого поверхностного слоя воды и подъему нижележащих вод, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Метеорологи предупреждают: если восточные ветры сохранятся, апвеллинг продолжит развиваться и в некоторых районах температура воды тоже будет падать.