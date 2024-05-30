В Омске отменили два автобусных маршрута

В дептрасе отметили, что с 1 июня маршруты № 107 «Поселок Чкаловский — МСЧ-9» и № 108 «Улица Сали Катыка — Железнодорожная больница» не будут ходить. Всё дело в том, что маршруты были запущены для учеников и работников школ № 59 и № 118. Автобусы, которые ездили по этим маршрутам, будут направлены на другие.