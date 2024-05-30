Погода в Челябинской области берет курс на лето: в первые дни июня будет плюс 25−28

Ночью 1 июня прогнозируется плюс 5−10, 2 июня — 6−11 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до 20−25, воскресенье — 23−28 градусов. В выходные удержится переменная облачность, на юге местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В День защиты детей ветер южный с переходом на северо-западный 2−7 м/с, а 2 июня — неустойчивый и слабый.