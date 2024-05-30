Погода в Челябинской области берет курс на лето: в первые дни июня будет плюс 25−28

По информации синоптиков, 31 мая при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный: ночью 2−7 м/с, днем в пятницу 4−9 м/с, при грозах порывы до 16 м/с.
«Температура воздуха предстоящей ночью плюс 3−8, кое-где заморозки — до минус 2 градусов, днем 31 мая будет плюс 19−24», — говорят специалисты.
Ночью 1 июня прогнозируется плюс 5−10, 2 июня — 6−11 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до 20−25, воскресенье — 23−28 градусов. В выходные удержится переменная облачность, на юге местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В День защиты детей ветер южный с переходом на северо-западный 2−7 м/с, а 2 июня — неустойчивый и слабый.