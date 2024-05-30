Астраханский губернатор выразил соболезнования родным Заворотнюк

«Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью», — поделился он с «РИА Новости».
Бабушкин напомнил, что мать Заворотнюк Валентина — народная артистка РСФСР, работала в Астраханском театре юного зрителя (ТЮЗ), а отец был телережиссером.
О том, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной и тяжелой болезни, стало известно ранее в этот день. В одном из официальных аккаунтов актрисы в соцсетях уточнялось, что о месте и времени прощания сообщат позднее. Дочь актрисы Анна также подтвердила информацию, отметив, что всегда будет помнить маму счастливой.
В сентябре 2019 года появилась информация, что у Заворотнюк диагностирована опухоль мозга. В октябре того же года семья актрисы подтвердила ее заболевание, не уточняя диагноза.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра-студии Олега Табакова. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». Заворотнюк также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время», «Мамы» и «Проклятие спящих», была ведущей популярных шоу на российском телевидении, а также играла в театре.