Астраханский губернатор выразил соболезнования родным Заворотнюк

О том, что Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной и тяжелой болезни, стало известно ранее в этот день. В одном из официальных аккаунтов актрисы в соцсетях уточнялось, что о месте и времени прощания сообщат позднее. Дочь актрисы Анна также подтвердила информацию, отметив, что всегда будет помнить маму счастливой.