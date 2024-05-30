Гроза с градом придет в Петербург 31 мая

Завтра, 31 мая, в Петербурге снова ожидаются осадки, которые остудят аномальную жару. Однако повезет не всем — дожди пройдут лишь в некоторых районах Северной столицы. О подробностях сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 31 мая в городе на Неве в начале ночи и днем местами пройдут кратковременные дожди, гроза, в отдельных районах с градом, — уточнили спасатели.
К слову, о возможных грозах в эту пятницу предупреждал синоптик Михаил Леус. Завтра столбик термометра покажет не меньше +28 градусов.
Сегодня же, 30 мая, температура воздуха прогреется также до +28 градусов. Ветер подует восточный, его порывы будут достигать до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Напомним, уже который день в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодный опасности. Виной тому — аномальная жара. Ведь среднесуточные значения на семь-десять градусов выше нормы. В связи с этим сохраняется высокая пожароопасность.