Новые экотропы появятся в Минске в 2024 году

Одну из них — «Шишки» — планируется открыть в микрорайоне Сосны Заводского района ко Дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. Экотропа пройдет от школы к жилому району. Расположенные здесь информационные стенды познакомят с хвойными растениями, которые произрастают на территории.
«Еще один маршрут презентуем ко Дню города — будет благоустроена зеленая зона вблизи Белорусской государственной академии авиации, недалеко от которой охраняется редкий биотоп», — отметил Валентин Шатравко.
Всего в столице насчитывается более 20 экологических троп. Создавать такие маршруты начали в 2016 году, первые появились по инициативе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в Московском районе столицы. Также оборудуются зоны отдыха, которые имеют отдельные элементы экологических троп.