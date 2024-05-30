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Новые экотропы появятся в Минске в 2024 году

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые экотропы появятся в Минске в 2024 году. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Одну из них — «Шишки» — планируется открыть в микрорайоне Сосны Заводского района ко Дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. Экотропа пройдет от школы к жилому району. Расположенные здесь информационные стенды познакомят с хвойными растениями, которые произрастают на территории.

«Еще один маршрут презентуем ко Дню города — будет благоустроена зеленая зона вблизи Белорусской государственной академии авиации, недалеко от которой охраняется редкий биотоп», — отметил Валентин Шатравко.

Всего в столице насчитывается более 20 экологических троп. Создавать такие маршруты начали в 2016 году, первые появились по инициативе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в Московском районе столицы. Также оборудуются зоны отдыха, которые имеют отдельные элементы экологических троп.

туризм и отдых