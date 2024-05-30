Новые экотропы появятся в Минске в 2024 году

Всего в столице насчитывается более 20 экологических троп. Создавать такие маршруты начали в 2016 году, первые появились по инициативе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в Московском районе столицы. Также оборудуются зоны отдыха, которые имеют отдельные элементы экологических троп.