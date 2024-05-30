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Первый день лета принесет в Омскую область сильный ливень с грозой

Максимальная температура воздуха составит +19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°

В Омской области в субботу, 1 июня, синоптики прогнозируют ливень с грозой и шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске и области в первый день лета, подробно рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха будет в пределах +2…+7 градусов. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют грозу. Порывы ветра ожидаются в пределах 7−12 м/с, местами — до 15−20 м/с.

Ранее мы писали, что Гидрометцентр России представил прогноз на лето 2024 года в Омской области.