Первый день лета принесет в Омскую область сильный ливень с грозой

В Омской области в субботу, 1 июня, синоптики прогнозируют ливень с грозой и шквалистый ветер. О том, какая будет погода в Омске и области в первый день лета, подробно рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха будет в пределах +2…+7 градусов. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют грозу. Порывы ветра ожидаются в пределах 7−12 м/с, местами — до 15−20 м/с.
Ранее мы писали, что Гидрометцентр России представил прогноз на лето 2024 года в Омской области.