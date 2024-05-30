Участок улицы Брусиловского перекрыт на ремонт в Астане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Е. Брусиловского от ул. Кенесары до ул. А. Иманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.