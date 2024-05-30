Участок улицы Брусиловского перекрыт на ремонт в Астане

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 30 по 31 мая текущего года этот участок будет полностью перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Е. Брусиловского от ул. Кенесары до ул. А. Иманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В связи с проведением дорожно-строительных работ с 30 по 31 мая текущего года этот участок будет полностью перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.