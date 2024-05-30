Рожать с анестезией или «самой»? Разбираемся с акушерами-гинекологами, как лучше и безопаснее

Раньше мамочки спорили: можно ли считать родами кесарево. А недавно вышли на новый уровень: стало модно отказываться от обезболивающего. Мол, если с уколом, считай не рожала. Поэтому в 2024 году женщины в поселках мечтают об «эпидуралке», а женщины в больших городах отказываются от уколов с анальгетиком. «Комсомолка» вместе с опытными врачами разобралась, опасна ли спинальная анестезия и как рожать не только безопаснее, но и комфортнее.
В некоторых роддомах Челябинска при поступлении женщину просят подписать согласие или отказ на использование обезболивающего. В Областном перинатальном центре от такой практики отказались: хотят обезболить всех своих пациенток. Но такие уколы ставят не всем. У кого-то медицинские противопоказания, у кого-то отказ из-за желания женщины, например, из-за религии.
«Сейчас обезболиваем более 60% пациенток. Стремимся к тому, чтобы были обезболены все 100%. Это комфортнее для женщины. Каждый человек имеет право быть сытым, сухим и не чувствовать боли», — рассказывает анестезиолог Олег Демьяник.
Врач отметил, что они используют все самые современные методики, которые доступны с оснащением ОПЦ. Во время родов используют разные виды обезболивания, из самых популярных — спинальная и эпидуральная анальгезии.
«Противопоказания к анестезии могут быть и со стороны матери, а со стороны плода. Но больше оценивается состояние женщины, основное противопоказание: снижение уровня показателей крови, которое может привести к кровотечению и различным препятствиям для проведения какого-либо вида анестезии. Но в любом случае наши анестезиологи подберут оптимальный способ анестезии», — заверила заместитель главного врача по акушерству Областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Челябинской области Ирина Киприянова.
Сейчас в отделении анестезиологии и реаниматологии ОПЦ работают всего девять врачей. Признаются, что дефицит кадров есть, работы немало. Но специалисты справляются.
«Это учреждение было сформировано на базе когда-то существующей областной акушерской больницы. Здесь работали люди со, скажем так, синдромом бога: кто, кроме меня. Они были совсем не про деньги. И этот дух сохранился».
Особую роль работы анестезиологов подчеркнула и заместитель главного врача по акушерству Ирина Киприянова:
«Я считаю, что наши анестезиологи — это поддержка акушеров-гинекологов в Областном перинатальном центре. Это акушерские анестезиологи. Они будут с пациенткой от и до, как акушер-гинеколог, потому что каждая женщина для нас на вес золота».