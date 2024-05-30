Рожать с анестезией или «самой»? Разбираемся с акушерами-гинекологами, как лучше и безопаснее

Раньше мамочки спорили: можно ли считать родами кесарево. А недавно вышли на новый уровень: стало модно отказываться от обезболивающего. Мол, если с уколом, считай не рожала. Поэтому в 2024 году женщины в поселках мечтают об «эпидуралке», а женщины в больших городах отказываются от уколов с анальгетиком. «Комсомолка» вместе с опытными врачами разобралась, опасна ли спинальная анестезия и как рожать не только безопаснее, но и комфортнее.