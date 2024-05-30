Татарстанцам ответили на жалобы о дороговизне сезонных ягод

Фермеры также отметили, что первые цветы клубники появились в начале мая. Если бы не холода, то спелые ягоды сняли бы уже сейчас. Теперь же придется ждать не меньше трех недель. Тогда же станет ясно, какой процент урожая фермеры в этом году потеряли.