Шелест и Полежаев открыли памятник омскому поэту Кутилову

Сегодня, 30 мая, в сквере напротив Транспортного института торжественно открыли памятник Аркадию Кутилову. Место выбрано не случайно — именно в этом сквере поэт умер 39 лет назад.
На открытии памятника присутствовали Леонид Полежаев и Сергей Шелест. Мэр подчеркнул, что, несмотря на сложную жизнь (на протяжении последних 17 лет поэт бродяжничал), аркадий Кутилов стал яркой литературной звездой.
«Евгений Александрович Евтушенко называл его большим русским поэтом и включил стихи нашего земляка в антологию русской поэзии XX века. Фраза “Заря не зря и я не зря” стала настоящим девизом поколения», — рассказал Сергей Шелест.
Инициатором установки памятника стал фонд «Духовное наследие», возглавляемый первым губернатором Омской области. Сам Леонид Полежаев говорил, что хочет таким образом «сместить акцент внимания с обросшей легендами и мифами бродяжнической жизни этого человека в сторону глубинного восприятия его творчества и заодно извиниться перед памятью безусловного таланта, завистливо отвергнутого городской посредственностью».