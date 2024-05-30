Шелест и Полежаев открыли памятник омскому поэту Кутилову

Инициатором установки памятника стал фонд «Духовное наследие», возглавляемый первым губернатором Омской области. Сам Леонид Полежаев говорил, что хочет таким образом «сместить акцент внимания с обросшей легендами и мифами бродяжнической жизни этого человека в сторону глубинного восприятия его творчества и заодно извиниться перед памятью безусловного таланта, завистливо отвергнутого городской посредственностью».