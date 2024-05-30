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В Москве перекроют движение из-за забега

В центре Москвы 1 июня перекроют движение из-за забега «Зеленый марафон». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 07:50 до 15:20 перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные», — говорится в публикации.

Также проезд будет закрыт на Большом Москворецком мосту и на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, и еще на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой. Ограничения введут на Болотной улице, в Фалеевском переулке и на Садовнической. До 13:40 нельзя будет проехать по Большому и Малому Устьинскому мостам, а до 15:20 — по Китайгородскому.

Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать маршрут и пути объезда. Отслеживать информацию можно на сайте ЦОДД.