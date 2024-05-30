В Москве перекроют движение из-за забега

Также проезд будет закрыт на Большом Москворецком мосту и на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, и еще на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой. Ограничения введут на Болотной улице, в Фалеевском переулке и на Садовнической. До 13:40 нельзя будет проехать по Большому и Малому Устьинскому мостам, а до 15:20 — по Китайгородскому.