В Москве перекроют движение из-за забега

«С 07:50 до 15:20 перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные», — говорится в публикации.
Также проезд будет закрыт на Большом Москворецком мосту и на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, и еще на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой. Ограничения введут на Болотной улице, в Фалеевском переулке и на Садовнической. До 13:40 нельзя будет проехать по Большому и Малому Устьинскому мостам, а до 15:20 — по Китайгородскому.
Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать маршрут и пути объезда. Отслеживать информацию можно на сайте ЦОДД.