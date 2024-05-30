В первый летний месяц 2024 года Красноярск ждут изменения и множество мероприятий

В июне начнётся строительство новой экотропы от Серебряниковского ручья до иконы на скале. Напомним, икону Спаса Нерукотворного обнаружили у визит-центра "Серебряный Лог’ещё в прошлом году. До сих пор неясно кто и когда её установил. Место стало популярным у туристов, однако путь до иконы, хоть и короткий, но тяжёлый из-за крутого подъёма. По планам дорогу вдоль ручья отсыпят, на подъёме появится лестница. Также там появится освещение и установится видеонаблюдение. Протяженность тропы будет около 300 метров. Подрядчика выберут 6 июня. Начальная цена контракта — более 13 миллионов рублей. Планируется, что экотропа будет готова этой осенью.