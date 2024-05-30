В первый летний месяц 2024 года Красноярск ждут изменения и множество мероприятий

Приближается первый месяц лета. Он принесет с собой ряд изменений связанных с благоустройством, ценами и проведением досуга. Рассказываем, что ждёт Красноярск в июне 2024 года.
В Красноярске в июне 2024 года повысятся цены на проезд в электричках
С 3 июня на 25% вырастут цены на электрички. Об это сообщил Минтранс края. Цена будет зависеть от количества вагонов в поезде и пройденного расстояния. Например, при четырёх вагонах и более цена за проезд составит от 40 до 779 рублей в зависимости от маршрута. За максимальную цену можно проехать 360 км.
А поездка на электричке с тремя вагонами будет стоить от 66 до 1280 рублей. При этом за 1280 рублей можно проехать 460 км.
Подорожает и проезд в «городской электричке» — с 32 до 40 рублей. Это маршруты по Красноярску: «Овинный — Красноярск — Сады» и «Бугач — Красноярск-Северный — Сады-2 — Сады», а также поезд до Дивногорска.
В Красноярске в июне 2024 года выберут подрядчика, который проложит экотропу до загадочной иконы
В июне начнётся строительство новой экотропы от Серебряниковского ручья до иконы на скале. Напомним, икону Спаса Нерукотворного обнаружили у визит-центра "Серебряный Лог’ещё в прошлом году. До сих пор неясно кто и когда её установил. Место стало популярным у туристов, однако путь до иконы, хоть и короткий, но тяжёлый из-за крутого подъёма. По планам дорогу вдоль ручья отсыпят, на подъёме появится лестница. Также там появится освещение и установится видеонаблюдение. Протяженность тропы будет около 300 метров. Подрядчика выберут 6 июня. Начальная цена контракта — более 13 миллионов рублей. Планируется, что экотропа будет готова этой осенью.
В Красноярске в июне 2024 года продолжится благоустройство общественных пространств
В Красноярске в июне 2024 года продолжится благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В сквере «Каменный городок» в Кировском районе начали прокладывать подземные кабели для нового освещения и формировать пешеходные дорожки. Также монтируют основание будущей сцены-ракушки. Предстоит работа с покрытиями, которых в сквере будет много, к примеру, под научную детскую площадку и для катания на скейтах, самокатах и роликах.
На месте бывшего Казачьего рынка сейчас идёт третий, заключительный этап благоустройства. Специалисты завершают установку спортивной площадки — уложили основание и покрытие, установили лавочки, основания под информационные щиты, монтируют тренажёры. Осталось доделать ограждение, провести новое освещение и посадить газоны.
На набережной в районе улицы Малаховской готовят специальный технический съезд. Идёт отсыпка пути для того, чтобы завозить материалы и технику. На набережной Качи снимают старые покрытия. Такой же масштабный демонтаж проводится на набережной реки Бугач. Там ведут планировку новых пешеходных путей.
Самые большие изменения уже видны на набережной трёх озёр в Пашенном. Там готова новая металлическая пешеходная дорожка над одним из водоёмов. Возле второго озера завершается установка балкона. Конструкции соединит пешеходная тропинка — строители готовят основание, устанавливают бортовые камни. На объекте уже проложили кабели под будущее освещение, установили основания для опор.
В Красноярске в июне 2024 года проведут озеленение четырёх дворов Железнодорожного района
В Железнодорожном районе подвели итоги районного этапа конкурса на лучшую концепцию озеленения. Для реализации в 2024 году были выбраны четыре территории. Возле дома № 15 на Калинина реализуют проект, предполагающий высадку 88 декоративных деревьев и кустарников.
Также предлагается сделать красивое обрамление входных групп дома. Придомовая территория на Железнодорожников, 18б тоже станет более зелёной. Там высадят более 330 саженцев можжевельника, спиреи, лилейника, кизильника, тысячелистника, пузыреплодника.
На Бограда, 85 сейчас находится старое газонное покрытие. На территории почти в 58 квадратных метров собираются высадить более 120 саженцев декоративно-растущих и декоративно-лиственных кустарников.
Во дворе дома № 28 по улице Ладо Кецховели высадят 100 саженцев семи видов растений. Там появятся барбарис, вейник, сирень, можжевельник, спирея, сирень, гортензия и кизильник. Сотрудники управляющих компаний приступят к озеленению в первом месяце лета. В июле уже можно будет увидеть первые результаты работы.
В Красноярске в июне 2024 года пройдёт ряд мероприятий
Что касается праздничной составляющей, то Красноярску есть чем похвастаться:1 июня стартует проект администрации «ЯРкие берега». 8 июня — VKFest. С 7 по 9 июня весь город будет праздновать 396-летие Красноярска.
12 июня — День России. Праздник выпадает на среду, она будет нерабочей. Отметим, что во вторник, 11 июня рабочий день традиционно сократят на час. Конец июня в Красноярске завершится выпускными вечерами.