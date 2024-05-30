Дятлова: у новых автобусов ЛиАЗ выявлены проблемы с кондиционерами

«Существуют детские болезни у транспортных средств, которые мы получили, — сообщила Дятлова. — Мы это поймали, когда вовсю заработали кондиционеры. Сегодня завод-изготовитель имеет часть ЗИПов (запасные части, инструменты и принадлежности — прим. “Нового Калининграда”) на территории нашего города, имеет бригады, которые устраняют данные поломки. Это не оплачивается из средств бюджета Калининграда. Всегда, когда мы получаем новую технику, мы снимаем те или иные детские болезни. Все будет отремонтировано и снова вернется в строй».