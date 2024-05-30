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Нижегородский парк 1 Мая закроют на ремонт с начала июня

Там начнут приводить территорию в порядок после того, как демонтировали все аттракционы.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде парк 1 Мая закроют на ремонт с начала следующей недели. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.

Там начнут приводить территорию в порядок после того, как демонтировали все аттракционы, которые были в собственности у прежнего арендатора.

В рамках работ планируется убрать оставшиеся части креплений старых аттракционов, восстановить брусчатку, отремонтировать лавочки, урны, информационные стенды, убрать весь мусор, в том числе у пруда, провести акарицидную обработку, а также засеять газон.

«Работы много», — отметил Шалабаев.

Что касается дельфинария, он продолжит работать по старому графику.

Напомним, парк им. 1 Мая в выкупили за 120 млн рублей. Правительство Нижегородской области заключило с ООО «Парк им. 1 Мая» договор купли-продажи девяти объектов парка, в том числе двух кафе, мастерской и входной группы.

С момента возникновения и до нынешних дней парк пользовался популярностью. В 1896 году здесь проходила масштабная Всероссийская промышленная и художественная выставка, а сегодня это любимое место отдыха жителей Канавинского района.

Ранее на сайте pravda-nn.ru разбирались, почему частники не хотят приводить в порядок городские парки.

архитектура