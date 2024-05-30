Вода только на трех пляжах в Петербурге пригодна для купания

В Петербурге через два дня официально откроется купальный сезон. В этом году в городе утвердили 24 зоны рекреации. И чтобы убедиться, что пляжи безопасны, специалисты там взяли пробы воды. Однако результаты оказались неутешительными — лишь в трех местах вода соответствовала необходимым санитарно-гигиеническим показателям. Об этом рассказала начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова в ходе пресс-конференции в ТАСС.
— Проверка показала, что всем санитарно-гигиеническим показателям соответствуют Первое Суздальское озеро, Ольгинский водоем в Выборгском районе и озеро Безымянное в Красносельском районе, — уточнила она.
Также Смелова советует не купаться в водоемах, в которых вода не соответствует необходимым нормам. Связано это с риском заражения различными инфекционными и паразитарными болезнями, которые можно подцепить при случайном заглатывании воды.