Вода только на трех пляжах в Петербурге пригодна для купания

В Петербурге через два дня официально откроется купальный сезон. В этом году в городе утвердили 24 зоны рекреации. И чтобы убедиться, что пляжи безопасны, специалисты там взяли пробы воды. Однако результаты оказались неутешительными — лишь в трех местах вода соответствовала необходимым санитарно-гигиеническим показателям. Об этом рассказала начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова в ходе пресс-конференции в ТАСС.