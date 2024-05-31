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ВС запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей

Судебные споры раздельно проживающих родителей о том, с кем из них должны оставаться дети, должны решаться с учетом принципа равенства прав родителей и исходя из интересов ребенка, следует из обзора судебной практики Верховного суда (ВС). При определении места жительства ребенка, родители которого развелись, не должен отдаваться приоритет матери по гендерному признаку. Нужно учитывать принцип равенства родителей и интересы ребенка, отметили в Верховном суде.

Источник: РИА "Новости"

Такое заключение было сделано на основании дела, в котором определялось место жительства девочки 2010 года рождения, родители которой расторгли брак. После развода подросток жила с отцом, ходила в школу, в квартире для нее были созданы необходимые условия, она была обеспечена одеждой и обувью. Мать в иске не отрицала, что дочь осталась жить с отцом, но при этом отметила, что также занимается ее воспитанием и создает для нее подходящие материально-бытовые условия.

Суд первой инстанции постановил, что девочка должна остаться с отцом, так как она выразила желание жить с ним и так как смена места жительства «негативно отразится на условиях воспитания и развития ребенка, что не будет соответствовать интересам ребенка».

Суд апелляционной инстанции это решение отменил, поскольку отец не предоставил данных о том, каковы «исключительные обстоятельства для разлучения дочери с матерью». Этот суд решил, что подросток «не осознает свои собственные интересы», мать не окажет негативного влияния на ее развитие. Такие же выводы сделал и кассационный суд общей юрисдикции. Но решение отменила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

В ВС отметили, что и в международном, и в российском законодательстве есть положения о необходимости принимать во внимание мнение ребенка. «В нарушение ст. 57 [Семейного кодекса] суд апелляционной инстанции не принял во внимание мнение самой несовершеннолетней, достигшей десятилетнего возраста на момент разрешения спора судом, выразившей желание проживать с отцом, и пришел к выводу о необходимости определения места жительства ребенка по половому (гендерному) признаку с матерью», — отметили в Верховном суде.

Там также сослались на положение п. 1 ст. 61 кодекса о том, что родители (в том числе и раздельно проживающие) пользуются принципом равенства родительских прав и обязанностей.

В «Адвокатской газете» в 2020 году писали о «серьезной системной проблеме в вопросах урегулирования семейных отношений в России, а именно гендерной дискриминации отцов при рассмотрении споров об определении места жительства ребенка». Юристы отмечали, что в большинстве случаев суды оставляют детей с матерями, такое решение не принимают при условии, когда у женщины есть алкогольная или наркотическая зависимость, судимость или «иные дискредитирующие ее обстоятельства, которые удалось доказать в суде». Без этого решения в пользу отцов принимаются очень редко.

права человека