ВС запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей

Такое заключение было сделано на основании дела, в котором определялось место жительства девочки 2010 года рождения, родители которой расторгли брак. После развода подросток жила с отцом, ходила в школу, в квартире для нее были созданы необходимые условия, она была обеспечена одеждой и обувью. Мать в иске не отрицала, что дочь осталась жить с отцом, но при этом отметила, что также занимается ее воспитанием и создает для нее подходящие материально-бытовые условия.