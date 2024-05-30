Как часто иностранцы усыновляют детей в Казахстане

Ответил на этот вопрос заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства просвещения Жолдас Батырхан на брифинге в СЦК.
«За последние три года ни одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, не отдавали на усыновление иностранцам».
При этом за прошлый год в Казахстан вернули восемь детей — из соседнего Кыргызстана, России и Турции. А с начала этого года еще двоих.
По словам заместителя главы Комитета по защите прав детей, чаще всего детей возвращают по причине развода родителей, когда один из них возвращается в Казахстан, а второй остается за рубежом.