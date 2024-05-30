Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как часто иностранцы усыновляют детей в Казахстане

В Министерстве просвещения рассказали, как часто за последние годы иностранные граждане обращались за усыновлением детей в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: freepik

Ответил на этот вопрос заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства просвещения Жолдас Батырхан на брифинге в СЦК.

«За последние три года ни одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, не отдавали на усыновление иностранцам».

рассказал Жолдас Батырхан.

При этом за прошлый год в Казахстан вернули восемь детей — из соседнего Кыргызстана, России и Турции. А с начала этого года еще двоих.

По словам заместителя главы Комитета по защите прав детей, чаще всего детей возвращают по причине развода родителей, когда один из них возвращается в Казахстан, а второй остается за рубежом.