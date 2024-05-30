Путин: семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России

По словам президента, вокруг интересов семей и детей строятся «практически все» действия государства. Он отметил, что многодетные семьи должны быть уверены в готовности страны оказать поддержку и что перед детьми должны быть открыты «самые широкие возможности для самореализации, для того, чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности, таланты». Глава государства пообещал продолжать создавать условия, «чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей». «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего», — добавил он.