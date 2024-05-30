Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже

Комментируя ситуацию в пункте проведения экзаменов, организованном на базе школы № 62 Воронежа, где после проведения ЕГЭ по русскому языку некоторые блогеры и СМИ сообщили о некорректных действиях охраны при допуске участниц экзамена, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало.
«Мы запросили у министерства образования Воронежской области информацию о том, что произошло. Коллеги в свою очередь вчера разбирались в ситуации, просматривали записи с камер видеонаблюдения. Теперь ждем, когда завершится проверка со стороны иных, имеющих соответствующие полномочия организаций».
Ранее по данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале «Мой и твой Воронеж» был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов «заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали». После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.