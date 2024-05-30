В Башкирии дали рекомендации по отдыху на море.

Врач-педиатр республиканской детской клинической больницы Фарида Сайфутдинова порекомендовала жителям Башкирии, которые планируют провести отпуск на море, не загорать на солнце с 11.00 до 17.00. Как подчеркнула она в передаче «Салям» из ЦУР Башкирии, эти правила актуальны и для взрослых, и для детей.