В Башкирии дали рекомендации по отдыху на море.

Врач-педиатр республиканской детской клинической больницы Фарида Сайфутдинова порекомендовала жителям Башкирии, которые планируют провести отпуск на море, не загорать на солнце с 11.00 до 17.00. Как подчеркнула она в передаче «Салям» из ЦУР Башкирии, эти правила актуальны и для взрослых, и для детей.
Эксперт призвала не оставаться в море больше одного часа и выделять два часа для дневного отдыха. Первое же пребывание в воде должно ограничиваться 15 минутами. С собой на отдых необходимо брать термометр, лейкопластырь, бинты, зеленку, жаропонижающие препараты и солнцезащитный крем.
Главврач медучреждения и главный внештатный педиатр минздрава РБ Людмила Семавина отметила, что также следует избегать солнечного или теплового ударов. При первых симптомах (раздражительность, вялость, высокая температура, холодный пот, тяжелое дыхание, плохой аппетит, тошнота, рвота или диарея) нужно увести человека в прохладное помещение, сделать мокрый компресс, дать жаропонижающее, обеспечить обильным питьем и вызвать врача.