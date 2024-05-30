Штрафы за продажу алкоголя ночью выросли до 150 тысяч рублей для нижегородцев

Напомним, в конце апреля закон «О разливайках» приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. В мае вступили в силу несколько положений: теперь нельзя продавать алкоголь ночью в заведениях общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в радиусе менее 35 метров.