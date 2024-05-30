Штрафы за продажу алкоголя ночью выросли до 150 тысяч рублей для нижегородцев

В Заксобрании Нижегородской области приняли окончательные поправки в Кодекс Административных правонарушений, сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в своем Telegram-канале.
Теперь юрлиц будут штрафовать за ночную продажу алкоголя до 150 тысяч рублей. Соответствующие правки утвердили на заседании сегодня, 30 мая.
Напомним, в конце апреля закон «О разливайках» приняли во втором чтении депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. В мае вступили в силу несколько положений: теперь нельзя продавать алкоголь ночью в заведениях общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в радиусе менее 35 метров.
Также депутаты направили в правительство РФ предложение уравнять в правах водителей городского и пригородного транспорта — предоставить всем право на досрочную пенсию по старости.
На заседании ЗСНО было дано разрешение корректировать сроки капремонта в многоквартирных домах с учетом их технического состояния.
Предприятия по сбору и утилизации отходов получили право на инвестиционный налоговый вычет. Теперь ставка налога на прибыль для них может снизиться почти в 3,5 раза.
Многодетным семьям компенсируют 50% платы за жилое помещение. Перерасчет выплат произведут с апреля.
Кроме того, депутаты вместе с Минсоцполитики обсудили меры поддержки социальных предпринимателей.
«Предлагаем продлевать для них льготы, и продолжать помогать в открытии новых направлений для развития».