Какой будет погода в Астане и Алматы в первые дни лета

Прогноз погоды в Астане
31 мая в столице ожидается переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный ночью 9−14, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 13−15 тепла.
1 июня в Астане будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 тепла.
2 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 19−21 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
31 мая синоптики прогнозируют в Алматы переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 25−27 тепла.
1 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 тепла.
2 июня переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.