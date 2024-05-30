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Какой будет погода в Астане и Алматы в первые дни лета

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в первые дни лета, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

Прогноз погоды в Астане

31 мая в столице ожидается переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный ночью 9−14, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 13−15 тепла.

1 июня в Астане будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 16−18 тепла.

2 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 19−21 тепла.

Прогноз погоды в Алматы

31 мая синоптики прогнозируют в Алматы переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 25−27 тепла.

1 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 тепла.

2 июня переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.