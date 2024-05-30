Жара и суховеи, грозы и град: какой будет погода в июне 2024 в Волгограде и области

Конец июня тоже обещает быть знойным. Ночью +16…+21, днем +27…+32. Дожди волгоградцы увидят лишь в отдельные дни. Так что запасайтесь солнцезащитными средствами, очками, панамками и бутылками с водой. Без них пережить начало лета в Волгограде будет сложно. Не забудьте и о спреях против комаров, и ванили, чтобы разогнать мошку. Пока кровососов немного, но с каждым жарким днем гнуса будет больше.