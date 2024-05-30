Жара и суховеи, грозы и град: какой будет погода в июне 2024 в Волгограде и области

После апрельской жары и майских заморозков до −9 градусов первый месяц лета в Волгограде запомнится тридцатиградусным зноем и суховеями. Хотя будут дни, когда нагрянут грозы, град и шквалистый ветер. Какой будет погода в Волгограде и области в июне 2024 года, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
— Согласно прогнозу Росгидромета, июнь в Волгограде и области ожидается по температуре выше среднемноголетних значений и по осадкам ниже. Для июня климатическая норма осадков 40 миллиметров, среднемесячная температура +21,3 градуса, — рассказала Наталья Алатырцева.
Последний день мая в Волгограде будет жарким: ночью +16…+18 градусов, днем — до +33º, по области местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду.
В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, дождь с грозой и шквалистым ветром доберется и до Волгограда. Но на улице все равно будет стоять тридцатиградусное пекло.
— Начнется июнь с жаркой погоды. До 9 числа осадков практически не ожидается. Днем температура в Волгограде будет +27…+32 градуса, по восточным районам — до +35. По предварительным прогнозам, 9 июня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет по области интенсивные осадки с грозами, градом и шквалистым усилением ветра, — предупреждает синоптик.
Ливни и грозы принесут с собой прохладу. Вторая декада июня 2024 будет не такой жаркой, как начало и конец месяца. Но и заморозков, которые погубили урожай в мае, уже не прогнозируют. Дневные температуры по северным районам Волгоградской области понизятся до +18…+23 градусов. На юге и в Волгограде днем будет +23…+25.
Конец июня тоже обещает быть знойным. Ночью +16…+21, днем +27…+32. Дожди волгоградцы увидят лишь в отдельные дни. Так что запасайтесь солнцезащитными средствами, очками, панамками и бутылками с водой. Без них пережить начало лета в Волгограде будет сложно. Не забудьте и о спреях против комаров, и ванили, чтобы разогнать мошку. Пока кровососов немного, но с каждым жарким днем гнуса будет больше.