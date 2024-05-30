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Слесарь из Воронежа выиграл в лотерею 5 млн рублей

Житель Воронежа сорвал крупный куш. Это уже второй выигрыш в жизни мужчины.

Источник: 36on.ru

О счастливчике из Воронежа 29 мая рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи». Свое имя победитель раскрывать не пожелал, однако сообщил, что он работает слесарем и регулярно участвует в розыгрышах призов. Вот и счастливый билет воронежцев приобрел в довесок к 9 другим. К слову, ранее житель Воронежа уже выигрывал в лотерею, правда тогда сумма была гораздо скромнее, всего 11 тысяч рублей. Призовые деньги победитель собирается потратить на ремонт дома.

Ранее другой житель Воронежской области выиграл в лотерею почти 12 млн рублей. Он купил билет 24 мая и в тот же день стал миллионером. На момент выигрыша имя победителя оставалось неизвестным.