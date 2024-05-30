Рельсовый автобус запустят из Великих Лук в Витебскую область

Билеты можно будет приобрести в самом поезде у контролеров-кассиров по карте либо за наличные. На настоящий момент в онлайн-базах расписания поездов нет информации о стоимости проездных документов, но известно, что билет продадут только тем, кто предъявит паспорт гражданина России или Беларуси. Для граждан других стран проезд в этом составе невозможен.