Рельсовый автобус запустят из Великих Лук в Витебскую область

«Сообщение по данным маршрутам было приостановлено десять лет назад, в 2014 году», — напоминается в пресс-релизе.
ОАО «РЖД» и его дочерняя Северо-Западная пригородная пассажирская компания задействуют на этом направлении рельсовый автобус РА-2. Это небольшой дизельный состав для перевозок на относительно небольшие расстояния.
Он будет курсировать по маршрутам Великие Луки (Псковская область) — Алеща (Витебская область) и Новосокольники (Псковская область) — Алеща с периодичностью раз в неделю — по средам. Время в пути составит до трех часов. Пассажиры будут проходить погранконтроль по упрощенной процедуре. Это решение было принято по договоренности с правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой.
Паспорт обязателен
Билеты можно будет приобрести в самом поезде у контролеров-кассиров по карте либо за наличные. На настоящий момент в онлайн-базах расписания поездов нет информации о стоимости проездных документов, но известно, что билет продадут только тем, кто предъявит паспорт гражданина России или Беларуси. Для граждан других стран проезд в этом составе невозможен.
Паспорт надо обязательно брать в дорогу. Если пассажир не предъявит его пограничникам, ему запретят ехать дальше.
Полоцк — хаб
Российская сторона договорилась с Белорусской железной дорогой, чтобы рейс был удобно состыкован для пересадки в Алеще на пригородный поезд в Полоцк. Это ближайший крупный город, откуда можно уехать во многие другие населенные пункты Беларуси.
В свою очередь из Новосокольников и Великих Лук можно добраться до Пскова или Санкт-Петербурга.
Расписание
По данным Октябрьской железной дороги, будет действовать следующее расписание:
- № 6655 Великие Луки — Алеща (отправление — 06:57, прибытие — 09:57);
- № 6658 Алеща — Великие Луки (отправление в 15:54 и прибытие в 18:48);
- № 6656 Алеща — Новосокольники (10:07 — 12:46);
- № 6657 Новосокольники — Алеща (12:55 — 15:44).