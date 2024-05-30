В новосибирских школах появятся два новых предмета

В программе появятся 2 новых предмета. Об этом сообщает правительство НСО.
Отмечается, что вместо ОБЖ будет урок по «Основам безопасности и защиты Родины». В него будут входить образовательные модули, которые содержат основы нацбезопасности, защиты от ЧС, начальной военной подготовки.
Также изменения затронут предмет «Технология». В новом учебном году он будет называться «Труд». Данный предмет пополнится информацией о современных профессиях.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Академгородке через пять лет планируют создать новый российский комплекс УМС.