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В новосибирских школах появятся два новых предмета

С 1 сентября текущего года школьников Новосибирской области ожидают изменения в расписании.

Источник: Комсомольская правда в Крыму

В программе появятся 2 новых предмета. Об этом сообщает правительство НСО.

Отмечается, что вместо ОБЖ будет урок по «Основам безопасности и защиты Родины». В него будут входить образовательные модули, которые содержат основы нацбезопасности, защиты от ЧС, начальной военной подготовки.

Также изменения затронут предмет «Технология». В новом учебном году он будет называться «Труд». Данный предмет пополнится информацией о современных профессиях.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Академгородке через пять лет планируют создать новый российский комплекс УМС.

образование