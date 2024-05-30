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В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение о непогоде

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение о непогоде, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

С 30 мая и по 1 июня включительно в краевом центре ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Напомним, сильный ветер повалил около 260 деревьев в Краснодаре за выходные. Непогода бушевала в столице Кубани с пятницы по воскресенье, порывы ветра превышали 30 метров в секунду. В выходные специалисты выезжали в парки, скверы, расчищали улицы города и магистральные маршруты от последствий непогоды. Работа по вывозу упавших деревьев и крупных веток продолжается.

Мы писали, яхтсмен из Геленджика Елагин попал в шторм. Прогноз погоды Елагину регулярно высылают. Близкие волнуются за путешественника, но верят, что он справится со штормом.