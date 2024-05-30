В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение о непогоде

Напомним, сильный ветер повалил около 260 деревьев в Краснодаре за выходные. Непогода бушевала в столице Кубани с пятницы по воскресенье, порывы ветра превышали 30 метров в секунду. В выходные специалисты выезжали в парки, скверы, расчищали улицы города и магистральные маршруты от последствий непогоды. Работа по вывозу упавших деревьев и крупных веток продолжается.