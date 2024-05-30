Караоке, СПА и рыцарские турниры: какое будущее ждёт казарму «Кронпринц»

Комплекс поделен между двумя собственниками — часть принадлежит Калининградской области, часть — Российской Федерации в лице Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В помещениях, которые находятся в ведении федеральных собственников, пока ещё кипит жизнь — здесь учатся студенты, работают офисы. Остальные площади пустуют — региональные власти работают над тем, что собрать имущественный комплекс в единое целое и передать инвестору, который готов будет заняться реализацией проекта по приспособления здания к современному использованию, а именно — созданием туристско-культурного комплекса.