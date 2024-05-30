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Регистрация абитуриентов для поступления в вузы начнется 5 июня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило, что регистрация абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения на 2024−2025 учебный год начнется 5 июня. Вступительные экзамены пройдут в июле-августе, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Также Минвузе напомнили, что согласно указу президента от 24 мая этого года, начиная с 2024—2025 учебного года экзамены для поступления в государственные высшие и профессиональные учебные заведения (за исключением профессиональных училищ) будут проводиться одновременно по принципу «сначала тестирование, потом отбор».

Процесс поступления в бакалавриат государственных высших учебных заведений осуществляется в два этапа:

На первом этапе абитуриенты регистрируются на тестирование с 5 по 25 июня и указывают комплекс предметов, по которым будут сдавать тестирование, язык обучения и регион проведения тестирования, а также наличие работ для профессионального (творческого) экзамена;

На втором этапе в течение 15 дней после завершения испытаний абитуриенты выбирают высшее учебное заведение, направление бакалавриата и форму обучения.

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