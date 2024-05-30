Регистрация абитуриентов для поступления в вузы начнется 5 июня

Также Минвузе напомнили, что согласно указу президента от 24 мая этого года, начиная с 2024—2025 учебного года экзамены для поступления в государственные высшие и профессиональные учебные заведения (за исключением профессиональных училищ) будут проводиться одновременно по принципу «сначала тестирование, потом отбор».