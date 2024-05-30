Продолжаем мыть руки: в Омске продлили режим повышенной готовности

В Омске состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусной инфекции. Было принято решение продлить режим повышенной готовности и сохранить все действующие ограничения. Такое решение было принято, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Сейчас это особенно актуально, ведь наступает пора экзаменов, выпускных, оздоровительной кампании и летних массовых мероприятий.