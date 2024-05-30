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Продолжаем мыть руки: в Омске продлили режим повышенной готовности

Состоялся очередной оперштаб по коронавирусу.

Источник: Om1.ru

В Омске состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусной инфекции. Было принято решение продлить режим повышенной готовности и сохранить все действующие ограничения. Такое решение было принято, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Сейчас это особенно актуально, ведь наступает пора экзаменов, выпускных, оздоровительной кампании и летних массовых мероприятий.

Омичам необходимо продолжать тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещения, пользоваться масками и антисептиками. При симптомах заболевания нужно оставаться дома и вызывать врача, чтобы сберечь свое здоровье и не подвергать риску окружающих.

Отметим, что сейчас в регионе фиксируется сезонное снижение заболеваемости. Однако, специалисты продолжают следить за эпидемиологической обстановкой.

здоровье
коронавирус