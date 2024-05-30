Сокращенную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне 2024 года

В июне 2024 года в связи с празднованием Дня России жителей Ростовской области ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
— 12 июня будет нерабочим днем. День России в этом году приходится на среду, поэтому вторник, 11 июня, будет считаться праздничным. Напоминаем, продолжительность праздничного рабочего дня сокращается на 1 час, — говорится в публикации Роструда.
Добавим, в субботу, 29 июня, в России также будут отмечать День молодежи.