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Сокращенную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне 2024 года

Сокращенную рабочую неделю введут в Ростовской области в связи с празднованием Дня России.

Источник: Getty Images/Unsplash

В июне 2024 года в связи с празднованием Дня России жителей Ростовской области ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

— 12 июня будет нерабочим днем. День России в этом году приходится на среду, поэтому вторник, 11 июня, будет считаться праздничным. Напоминаем, продолжительность праздничного рабочего дня сокращается на 1 час, — говорится в публикации Роструда.

Добавим, в субботу, 29 июня, в России также будут отмечать День молодежи.

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