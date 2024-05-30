С 30 июня запустят прямые авиарейсы из Уфы в Калининград

Из Уфы самолёты будут отправляться в 6:40, а прибывать в Калининград — в 7:45 по местному времени. Длительность перелёта — 4 часа 5 минут. Обратный рейс будет отправляться в 22:40 из Калининграда, прибытие в Уфу — в 5:30 с учётом разницы во времени. Перелёт займёт примерно 3 часа 50 минут.