С 30 июня запустят прямые авиарейсы из Уфы в Калининград. Полёты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Информацию об этом опубликовали на сайте международного аэропорта «Уфа».
Из Уфы самолёты будут отправляться в 6:40, а прибывать в Калининград — в 7:45 по местному времени. Длительность перелёта — 4 часа 5 минут. Обратный рейс будет отправляться в 22:40 из Калининграда, прибытие в Уфу — в 5:30 с учётом разницы во времени. Перелёт займёт примерно 3 часа 50 минут.
Рейсы из Калининграда в Уфу входили в осенне-зимнее расписание «Храброво» в 2021 и 2022 годах. Полёты осуществляла авиакомпания Nordwind. В 2023 году рейсов на этом направлении не было.
В конце марта аэропорт «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 14 авиакомпаний по 28 направлениям. Из Калининграда совершают регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Иваново, Казань, Минеральные Воды, Мурманск и Новосибирск. Также из региона можно улететь в Нижний Новгород, Оренбург, Петрозаводск, Пермь, Псков, Саратов, Самару, Ульяновск, Челябинск и Череповец.