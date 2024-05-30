Жителям Башкирии с ослабленным иммунитетом посоветовали не есть сырые овощи

Жителям Башкирии с проблемами ЖКТ, ослабленным иммунитетом и беременным женщинам посоветовали остерегаться сырых овощей. По словам врача-гастроэнтеролога из Уфы Эльвиры Беляевой, сырые овощи могут быть источником патогенных бактерий.
Также у тех жителей республики, у которых диагностирован панкреатит, эти продукты могут вызвать ненужную нагрузку на поджелудочную железу. Медик объяснила, что овощи излишне стимулируют выработку пищеварительных ферментов поджелудочной железы и способствуют брожению в кишечнике.
Врач посоветовала запекать овощи в духовке или варить их на пару, передает UfaTime.ru.