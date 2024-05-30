Жителям Башкирии с ослабленным иммунитетом посоветовали не есть сырые овощи

Также у тех жителей республики, у которых диагностирован панкреатит, эти продукты могут вызвать ненужную нагрузку на поджелудочную железу. Медик объяснила, что овощи излишне стимулируют выработку пищеварительных ферментов поджелудочной железы и способствуют брожению в кишечнике.